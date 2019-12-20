Испания

Главный тренер Барселоны высказался о системе видеоповторов в футболе.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде неоднократно критиковал введение системы VAR за то, что "теряется динамика игры".

Мнение испанского специалиста не изменилось и он заявил, что споры по VAR никогда не прекратятся, как и спорные ситуации.

"Дискуссии по VAR не прекратятся. Споры связаны с футболом, который сам по себе дает много поводов для обсуждений. Разговоры до и после матчей будут всегда".

"VAR должен помогать, но свистит все равно судья. Иногда жалуются одни, иногда – другие. В 2020 году ничего не изменится".

"Через неделю жаловаться на VAR будет уже другая команда. Это будет продолжаться. Никто не застрахован от ошибок, и все зависит от того, как рефери расценит эпизод", – приводит слова Вальверде AS.

Напомним, во время матча Барселона — Реал футбольная общественность критиковала работу судейской бригады за неоднозначные решения в спорных эпизодах.

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