Football.ua собрал комментарии после Эль Класико относительно работы судейской бригады.

Перенесенный поединок десятого тура между Барселоной и Реалом закончился без забитых голов, однако оставил массу поводов еще долгое время обсуждать перипетии на поле. Рафаэль Варан за короткий промежуток времени претендовал на два пенальти, но Эрнандес Эрнандес, главный арбитр встречи, на "точку" не указал.

Более того, представитель Фемиды даже не воспользовался помощью видеоассистентов, что очень возмутило представителей мадридской команды. Испанская пресса довольно бурно обозревала эти эпизоды.

Так бывший арбитр Эдуардо Иттуральде Гонсалес в комментарии для AS заявил, что в моменте с Ленгле должен был быть назначен пенальти.

"Это явное нарушение правил, потому что это опасная игра, его шипы попадают в ногу Варана".

Тот же арбитр прокомментировал эпизод и для радиостанции Cadena SER, где с уверенностью утверждал, что Реал должен был получить два пенальти за две минуты.

Клеман Ленгле, который противостоял Рафаэлю Варану, кстати, не отрицает, что в том моменте был контакт с ногой соперника, но одиннадцатиметровый не должен был быть назначен.

"Произошел контакт с его ногой, но это не пенальти. Я выбивал мяч, но по случайности коснулся ноги Варана. Я не игрок, который любит бить соперников. Если некоторые люди думают, что это фол, то это их мнение. Мы чувствуем, что упустили два очка", — приводит слова француза Marca.

Однако у Серхио Рамоса, капитана Реала, иное мнение насчет моментов с пенальти.

"Мы просмотрели оба момента в перерыве. Для нас они предельно понятны, в обоих эпизодах должен был быть пенальти, но сейчас мы уже ничего не можем сделать. VAR должен помогать. Иначе в другой день он пропустит фол, который мы могли совершить в чужой штрафной", — цитирует Рамоса Marca.

Поддержал своего одноклубника и Каземиро. Бразилец недоволен тем, что арбитр не использовал систему видеоповторов.

"На поле у меня были сомнения, но когда мы увидели видео момента в перерыве, а также ногу Варана, то не было никаких вопросов, что это фол. Можно назначить пенальти или нет, но нужно было посмотреть повтор. Мне не нравится работа VAR", — цитирует Каземиро Marca.

Реал, стоит сказать, был очень возмущен действиями арбитра и даже сделал заявление на официальном сайте.

"Варан участвовал в двух спорных моментах в Эль-Класико на Камп Ноу. Француз мог заработать два пенальти в первом тайме, но арбитр Эрнандес Эрнандес не обратил внимание на эпизоды. На 17-й минуте Ленгле повредил мышцы бедра защитнику во время подачи углового, но ни рефери, ни VAR не сочли это за пенальти.

Через две минуты Иван Ракитич держал Варана за футболку, из-за чего тот упал в штрафной. Однако, опять же, ни судья, ни система VAR не решили назначить пенальти", — говорится в заявлении.

Football.ua провел опрос среди читателей сайта относительно правомерности решения арбитра в обоих эпизодах. Примечательно, что лишь половина пользователей считает, что одиннадцатиметровый стоило назначать в обоих случаях.

Кроме того, в стороне не остались обычные поклонники футбола, которые очень рьяно реагировали на происходящее в социальных сетях. Подавляющее большинство из них удивлялось решениям арбитра.

Некоторые фанаты довольно иронично отнеслись к VAR в Эль Класико.

От VAR много не требуется: "Сиди и говори!!!".

VAR sit and talk!!! #ElClasico — Novato Trader (@toricotrader) December 18, 2019

"VAR? Это уже совсем другая история".

VAR????



Hmmm. Story for another day#ElClasico — KING LA'BODE (@ItzLabode) December 18, 2019

Кто и вовсе переживал об исправности системы: "VAR сломался?".

Is VAR on break? #ElClasico — The Lagos tailor (@kazlaw01) December 18, 2019

"VAR помогает Барселоне" — негодовал один из болельщиков.

#ElClasico officiating is poor, VAR assisting Barcelona, it's a beautiful Nonsense ElClasico... — I_Am Steph (@StephenGMA01) December 18, 2019

Варан, кроме двух пенальти, мог еще "заработать" красную для соперника, но и тут арбитр решил проигнорировать эпизод. Речь о моменте с Хорди Альбой, когда тому не понравились действия француза и он дал ему пощечину.

20 minutes played & two clear penalties & a red card for Jordi Alba not given despite VAR in play

What's new ??#ElClasico — ☠️ (@Shaquille0meals) December 18, 2019

А кто-то и вовсе углядел вселенский заговор в пользу Барселоны.

VAR is off in Camp neu.. I think it will be on when Barca says ON #ElClasico — yassine (@Yassine_Mhadhbi) December 18, 2019

Другие болельщики уже ничему не удивляются в исполнении судейского корпуса и просто пытаются посмеяться из-за происходящего.

VAR when rakitic pulled varane's shirt in the box and when varane was kicked on the thigh #ElClasico pic.twitter.com/DsXoAMqE7M — Lazygenius 🎳 (@__shizzybaby) December 18, 2019

