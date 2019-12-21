Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча 18-го тура чемпионата Испании.

Барселона после Эль Класико примет на своем поле скромный Алавес, который пытается пробраться в первую половину таблицы.

Барселона — Алавес

Суббота, 21 декабря, 17:00, Барселона, Камп Ноу. Главный арбитр — Марио Мелеро.

Барселона среди недели играла перенесенный поединок десятого тура чемпионата Испании против Реала и поделила очки с мадридцами. Очень долго обсуждалась работа судейской бригады того матча, что, наверное, повлияло на психологию команды. Что касается физического состояния, то каталонцам не привыкать играть на выходных после поединка среди недели, да еще и никуда ехать не надо.

Подопечные Эрнесто Вальверде по итогам матча против Реала сохранили первое место в турнирной таблице и, очевидно, не собираются уступать вершину. За каталонцев по-прежнему не смогут играть Артур и Усман Дембеле. И если потеря француза не видится проблемой, то Ракитич не особо впечатляет, Бускетс неожиданно остался в запасе против Реала, а де Йонг по сообщением СМИ и вовсе не самая желанная персона для Вальверде.

Алавес, в свою очередь, расположился на четырнадцатом месте с девятнадцатью очками в активе. Вальядолид и Эйбар идут следом, а потому нельзя позволять себе серии неудач. Команда не может выиграть уже три матча чемпионата Испании, так еще и произошел вылет из Кубка Испании.

Учитывая результаты, не стоит удивляться тому, что Алавес пропускает достаточно много в последних матчах, а также очень неудачно играет в выездных встречах. Последние шесть встреч между Барселоной и Алавесом завершались победой "сине-гранатовых". Очень мало факторов, которые говорят в пользу гостей, но скромные команды умеют удивлять против сильных соперников.

Интересные факты:

- Барселона не проигрывает в последних 20 матчах Ла Лиги;

- Барселона выиграла девять из последних десяти матчей против Алавеса во всех соревнованиях;

- Алавес проиграл шесть из семи последних выездных матчей в Ла Лиге;

- Алавес пропустил минимум два мяча в пяти из шести последних выездных матчей.

прогноз 2:0

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