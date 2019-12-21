Каталонцы готовы расстаться с правым защитником и ищут ему замену.
Нельсон Семеду, ФОТО GETTY IMAGES
21 декабря 2019, 11:18
Барселона готова расстаться с защитником Нельсоном Семеду и уже находится в поиске замены, сообщает Mundo Deportivo.
Имена кандидатов на смену португальцу не называются, но отмечается, что Барселона также рассчитывает на молодого Ваге.
В этом сезоне Нельсон Семеду провел 18 поединков в футболке "сине-гранатовых" и отметился тремя результативными передачами.
Это далеко не первая плохая новость для португальца за последнее время - в день Эль Класико ограбили его дом.