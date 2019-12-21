Испания

Стали известны стартовые составы команд на поединок восемнадцатого тура испанской Ла Лиги между каталонской Барселоной и Алавесом.

Матч очередного тура национального первенства для действующего чемпиона Испании пройдет под знаком физической и психологической усталости от противостояния с мадридским Реалом несколькими днями ранее (0:0). Главному тренеру каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде просто невозможно было обойтись без ротации стартового состава, от чего в игре против Алавеса с первых минут на поле выйдут Артуро Видаль, Серхио Бускетс и Карлес Аленья. При этом, позицию правого защитника займет Серхи Роберто, а Нельсон Семеду начнет поединок на скамейке запасных.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Артуро Видаль, Бускетс, Аленья — Месси, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Семеду, Лангле, К. Перес, Ракитич, Фирпо, де Йонг.

Алавес: Пачеко — Агуиррегабирия, Эли, Химо, Дуарте — Алейш Видаль, Муньос, Понс, Гарсия, Вакасо — Л. Перес.

Запасные: Сивера, Берк, Лагуардия, Марин, Риоха, Сайнс, Хоселу.

Матч Барселона — Алавес начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.