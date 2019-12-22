Испания

Невероятный матч в исполнении Реал Сосьедада и Осасуны состоялся в рамках чемпионата Испании.

В Памплоне встретились две команды, которые в прошлых двух матчах чемпионата не одерживали побед. Гости начали поединок гораздо активнее, и уже после получаса со старта матча вели в три гола.

Тем не менее, перед самым перерывом и сразу после него по разу забила Осасуна, сократив отставание в счете до минимума.

В середине второго тайма памплонцы остались в меньшинстве и вскоре пропустили четвертый гол. Но сразу же вернули интригу в матч, опять пробив Ремиро. Но на большее новичков не хватило.

Осасуна – Реал Сосьедад 3:4

Голы: Аридане, 45, Чими, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79.

Осасуна: Эррера — Ронкалья, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян (Вильяр, 87) — Роберто Торрес, Брашанац (Монкайола, 75), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия — Чими Авила, Адриан (Мерида, 75).

Реал Сосьедад: Ремиро - Сальдуа, Субельдия, Льоренте, Монреаль (Горосабель, 46) — Гевара (Ле Норман, 67) — Порту, Эдегор, Мерино, Ойарсабаль — Виллиан Жозе (Исак, 77).

Предупреждения: Эступиньян, Брашанац, Эррера, Вильяр, Мерида - Субельдия, Виллиан Жозе.

Удаление: Ронкалья, 70.