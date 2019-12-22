Завершился матч 18-го тура Примеры.
Бетис - Атлетико, getty images
22 декабря 2019, 18:56
В матче 18-го тура чемпионата Испании Бетис в родных стенах уступил Атлетико, пропустив два безответных гола.
Победа позволила "матрасникам" завершить год в зоне Лиги чемпионов, а андалусийцы расположились на 13-й позиции.
Бетис — Атлетико 1:2
Голы: Бартра, 90+2 — Корреа, 58, Мората, 84
Бетис: Роблес — Эмерсон, Феддаль, Манди (Тельо, 83), Морено — Бартра, Фекир, Каналес, Гуардадо (Лайнес, 70), Хоакин — Лорен (иглесиас, 60)
Атлетико: Облак — Ренан Лоди, Фелипе, Хименес, Триппьер — Лемар (Корреа, 57), Эррера, Томас, Сауль — Мората, Фелиш (Льоренте, 88)
Предупреждения: Манди, Бартра — Фелиш, Томас, Мората