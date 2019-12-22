Испания

Левантийцы сумели добыть три очка в непростом поединке.

Завершился поединок 18-го тура чемпионата Испании, в котором Леванте в родных стенах добыл волевую победу против Сельты.

Три очка позволили подняться левантийцам на девятое место, а "кельты" остаются на 18-м месте в турнирной таблицы.

Леванте — Сельта 3:1

Голы: Рохер, 60, 70, Майорал, 90+1 — Аспас, 12

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Кабако, Тоно — Рочина (Майорал, 57), Кампанья, Радоя, Барди — Рохер (Вукчевич, 77), Моралес (Коке, 89)

Сельта: Бланко — Костас, Араухо, Айду (Систо, 73) — Оласа, Лоботка, Йокушлу, Рафинья (Бельтран, 74), Мальо — Аспас, Мина (Фернандес, 81)

Предупреждения: Рохер, Барди, Майорал — Йокушлу, Мина, Айду, Мендес, Аспас, Араухо