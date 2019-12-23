Испания

Мадридский коллектив не пропустил в матче 18-го тура против Атлетика.

Реал на своем поле принимал Атлетик, а поединок завершился вничью – 0:0.

Таким образом, за 18 матчей чемпионата Испании мадридский коллектив пропустил 12 голов – это лучший результат за 32 года (с сезона-1987/88). Тогда основным голкипером Реала был Франциско Буйо.

12 goles en contra: la mejor cifra del Madrid en la 18ª jornada desde la temporada 1987-88, con Buyo de portero. — Pedro Martin (@pedritonumeros) December 22, 2019

Ныне место в воротах занимает Тибо Куртуа: 15 матчей в Ла Лиге, 8 из которых – без пропущенных голов.

На Football.ua доступен обзор матча Реал – Атлетик.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.