Мадридский коллектив не пропустил в матче 18-го тура против Атлетика.
Реал, фото: Getty Images
23 декабря 2019, 01:35
Реал на своем поле принимал Атлетик, а поединок завершился вничью – 0:0.
Таким образом, за 18 матчей чемпионата Испании мадридский коллектив пропустил 12 голов – это лучший результат за 32 года (с сезона-1987/88). Тогда основным голкипером Реала был Франциско Буйо.
Ныне место в воротах занимает Тибо Куртуа: 15 матчей в Ла Лиге, 8 из которых – без пропущенных голов.
На Football.ua доступен обзор матча Реал – Атлетик.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.