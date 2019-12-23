Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.

В рамках 18-го тура чемпионата Испании Осасуна в родных стенах принимала Реал Сосьедад.

Несмотря на то, что гости уже в середине первого тайма забили три гола, памплонцы нашли в себе силы отыграться, но баски таки оказались сильнее в перестрелке.

Осасуна – Реал Сосьедад 3:4

Голы: Аридане, 45, Чими, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79.

Осасуна: Эррера — Ронкалья, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян (Вильяр, 87) — Роберто Торрес, Брашанац (Монкайола, 75), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия — Чими Авила, Адриан (Мерида, 75).

Реал Сосьедад: Ремиро - Сальдуа, Субельдия, Льоренте, Монреаль (Горосабель, 46) — Гевара (Ле Норман, 67) — Порту, Эдегор, Мерино, Ойарсабаль — Виллиан Жозе (Исак, 77).

Предупреждения: Эступиньян, Брашанац, Эррера, Вильяр, Мерида - Субельдия, Виллиан Жозе.

Удаление: Ронкалья, 70.