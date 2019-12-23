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Осасуна - Реал Сосьедад, фото Осасуна
23 декабря 2019, 06:55
В рамках 18-го тура чемпионата Испании Осасуна в родных стенах принимала Реал Сосьедад.
Несмотря на то, что гости уже в середине первого тайма забили три гола, памплонцы нашли в себе силы отыграться, но баски таки оказались сильнее в перестрелке.
Осасуна – Реал Сосьедад 3:4
Голы: Аридане, 45, Чими, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79.
Осасуна: Эррера — Ронкалья, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян (Вильяр, 87) — Роберто Торрес, Брашанац (Монкайола, 75), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия — Чими Авила, Адриан (Мерида, 75).
Реал Сосьедад: Ремиро - Сальдуа, Субельдия, Льоренте, Монреаль (Горосабель, 46) — Гевара (Ле Норман, 67) — Порту, Эдегор, Мерино, Ойарсабаль — Виллиан Жозе (Исак, 77).
Предупреждения: Эступиньян, Брашанац, Эррера, Вильяр, Мерида - Субельдия, Виллиан Жозе.
Удаление: Ронкалья, 70.