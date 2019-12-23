Испания

Тренер "огуречников" придумал интересное упражнение для своих подопечных.

Во время подготовки к матчу с Эспаньолом в 18-м туре Примеры Хавьер Агирре придумал оригинальное упражнение на тренировке для своих подопечных.

Футболисты "огуречников" должны были не только отправить мяч в ворота, но и попытаться помешать это сделать своим партнерам по команде. Участие в общем занятии принимал и украинский защитник Василий Кравец.

Así entrena el Leganés con Javier Aguirre. ¡Disfrutad! pic.twitter.com/z9kzXIALAh — Samuel Gutierrez (@Samurvcf2) December 19, 2019

Стоит отметить, что подобная тренировка принесла свои плоды. Леганес одолел своего прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки в Примере в лице Эспаньола со счетом 2:0.

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