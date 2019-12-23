Тренер "огуречников" придумал интересное упражнение для своих подопечных.
Игроки Леганеса на тренировке, C.D. Leganés
23 декабря 2019, 13:21
Во время подготовки к матчу с Эспаньолом в 18-м туре Примеры Хавьер Агирре придумал оригинальное упражнение на тренировке для своих подопечных.
Футболисты "огуречников" должны были не только отправить мяч в ворота, но и попытаться помешать это сделать своим партнерам по команде. Участие в общем занятии принимал и украинский защитник Василий Кравец.
Стоит отметить, что подобная тренировка принесла свои плоды. Леганес одолел своего прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки в Примере в лице Эспаньола со счетом 2:0.
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