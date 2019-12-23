Испания

15 из 20 первых мест в рейтинге заняли клубы NBA.

Дуэт испанских грандов Барселона и Реал, а также итальянский гегемон Ювентус составляют тройку самых высокооплачиваемых команд в мире, утверждает ESPN со ссылкой на исследование sportintelligence.com.

В среднем футболисты Барселоны получают 12,8 млн долларов в год. Стоит отметить, что платежная ведомость одного лишь Лионеля Месси превышает 65 млн долларов в год. В прошлом сезоне каталонцы также лидировали в рейтинге со средней зарплатой в 12,8 млн долларов.

В Реале в среднем зарабатывают 11,6 млн, а в Ювентусе – 10,54. Также в топ-20 рейтинга вошли ПСЖ (12-е место) и Ман Сити (13-е). Остальные 15 мест в топ-20 заняты баскетбольными клубами из NBA.

Рейтинг учитывает только базовые зарплаты игроков, не принимая в расчет подъемные при подписании контракта и различные бонусы, связанные с выступлениями.

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