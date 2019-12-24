Испания

"Летучие мыши" следят за вингером Ромы.

Полузащитник Ромы Алессандро Флоренци попал в сферу интересов Валенсии, сообщает издание AS.

Валенсия планирует укрепить правый фланг обороны в январе и обдумывает вариант с итальянским вингером. "Летучие мыши" рассматривают футболиста римлян в качестве альтернативы Жоау Канселу из Манчестер Сити.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 14 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Флоренци также заинтересован Интер.

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