"Летучие мыши" следят за вингером Ромы.
Алессандро Флоренци, Getty Images
24 декабря 2019, 13:46
Полузащитник Ромы Алессандро Флоренци попал в сферу интересов Валенсии, сообщает издание AS.
Валенсия планирует укрепить правый фланг обороны в январе и обдумывает вариант с итальянским вингером. "Летучие мыши" рассматривают футболиста римлян в качестве альтернативы Жоау Канселу из Манчестер Сити.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 14 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Флоренци также заинтересован Интер.
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