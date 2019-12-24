Испания

Менеджер каталонцев подвел итоги уходящего года.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде дал свою оценку выступлениям команды в 2019 году.

"Мы не начинали хорошо сезон, но постепенно становились лучше. Мы на вершине таблицы, но впереди еще долгий путь. В этом году труднее, чем в прошлые годы. Труднее побеждать"

"Лига чемпионов? Мы достигли той же цели, которую мы всегда ставили перед собой на групповом этапе. Может показаться, что делать то, что мы делали, легко, но это не так".

"В прошлом сезоне до Ливерпуля у нас была невероятная Лига чемпионов. На Энфилде у нас были шансы, но они забили рано, и психологически мы начали беспокоиться о том, что то, что произошло в Риме, может повториться. Был момент слабости, и мы заплатили за это. Это был один из самых сложных моментов года", — сказал Вальверде официальному сайту клуба.

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