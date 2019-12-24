Испания

Главный тренер Барселона рассказал о перспективах чилийца.

Артуро Видаль не получает достаточно игровой практики в Барселоне и может покинуть команду, однако Эрнесто Вальверде слабо верит в это.

"У нас большой выбор в середине поля, и я высоко оцениваю вклад таких игроков, как Видаль и Алена, и они наверняка останутся.

Что касается Артуро, мы долго говорили о том, сможет ли он покинуть команду или нет. Я не думаю, что он может уйти", — приводит слова Вальверде Sky Sport Italia.

Напомним, что ранее Артуро Видаль рассказал, где бы он хотел продолжить свою карьеру.