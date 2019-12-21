Французский хавбек останется в МЮ как минимум до лета.
Поль Погба, Getty Images
21 декабря 2019, 17:39
Полузащитник Поль Погба останется в Манчестер Юнайтед, несмотря на свое желание сменить клубную прописку.
Как сообщает Marca, мадридский Реал отказался от подписания 26-летнего француза в зимнее трансферное окно.
Агент футболиста Мино Райола связывался с представителями "сливочных", которые попросили уведомить Погба о том, что его переход не состоится по нескольким причинам.
Во-первых, Манчестер Юнайтед категорически отказался отпускать одного из своих лидеров посреди сезона, что ранее также подтвердил Райола.
Во-вторых, в мадридском клубе довольны прогрессом Феде Вальверде, поэтому считают многомиллионное приобретение Погба нецелесообразным в текущий момент.
Несмотря на это, главный тренер Реала Зинедин Зидан по-прежнему высоко ценит талант Поля, поэтому в будущем надеется увидеть его в составе своей команды.
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