Германия

Немецкий клуб рассчитывает на марокканского игрока.

Боруссия Дортмунд хотела бы сохранить защитника Ашрафа Хакими по окончании этого сезона, сообщает издание Sport.

Арендное соглашение "шмелей" с мадридским Реалом подходит к концу следующим летом, однако руководство клуба сделает все возможное, чтобы марокканский фулбек остался.

Хакими присоединился к Боруссии летом 2018-го на правах двухлетней аренды. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 26 поединков в футболке "желто-черных", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал предоставит Хакими шанс закрепиться в следующем сезоне.

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