Испания

Полузащитник Реала высоко ценит своего коллегу из стана принципиального соперника.

Хавбек Реала Карлос Каземиро считает, что для Барселоны Серхио Бускетс столь же важен, как и Лионель Месси.

"Вместе с Месси, Бускетс – самый важный игрок Барселоны в последние годы", — цитирует Каземиро Mundo Deportivo.

"Мы говорим о Месси, Суаресе, ранее о Неймаре, но для меня Бускетс самый важный. Раньше восхищались Иньестой и Хави, но Бускетс всегда делал самую грязную работу. Это один из лучших оборонительных полузащитников".

"Бускетс не такой как я, он другой. Он не так полагается на физическую силу, но очень хорошо выбирает позицию, а это крайне важно".

Серхио является одним из ветеранов Барселоны. Он выступает за первую команду с сезона-2008/09. В нынешней кампании на счету 31-летнего хавбека 19 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал два ассиста.

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