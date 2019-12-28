Испания

"Сливочные" следят за бразильским хавбеком.

Полузащитник Фламенго Рейниер попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание AS.

Реал следит за молодым хавбеком и попытается перехватить его у других клубов. Клаусула бразильца в клубе составляет около 62 млн евро, но "сливочные" надеются, что им удастся подписать его за меньшую сумму.

Рейниер является воспитанником Фламенго и дебютировал в составе команде в начале этого года. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 15 поединков в футболке "красно-черных", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в подписании полузащитника Наполи Фабиана Руиса.

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