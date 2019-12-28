Испания

Камерунец присоединился к испанскому клубу Пенья Депортива.

Легендарный камерунский нападающий Самуэль Это'О подписал контракт с клубом Пенья Депортива, сообщает официальный твиттер клуба.

Это'О объявил о завершении футбольной карьеры в начале сентября, покинув Катар СК. Камерунец планировал начать учебу в Гарварде, но решил вернуться к выступлениям на поле во второй половине сезона.

Скорее всего, это сообщение является розыгрышем со стороны испанского клуба. В Испании 28 декабря отмечается День святых простаков — аналог 1 апреля.

Ранее 38-летний игрок защищал цвета таких испанских клубов, как Реал Мадрид, Леганес, Эспаньол, Мальорка и Барселона.

На данный момент Пенья Депортива занимает 6-ю строчку в группе 1 Сегунды Б.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.