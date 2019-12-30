Испания

"Желтая субмарина" не намерена подписывать контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба.

Итальянский нападающий Джузеппе Росси, который в данный момент пребывает в статусе свободного агента, с октября этого года тренировался со своим бывшим клубом Вильярреалом.

Как сообщает Football Italia, несмотря на то, что 32-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории "желтой субмарины", клуб не планирует предлагать футболисту контракт.

Таким образом, Росси вынужден искать новую команду этой зимой, поскольку тренерский штаб Вильярреала не видит необходимость в подписании еще одного форварда.

Напомним, в мае 2018 года в допинг-пробе Джузеппе был обнаружен запрещенный препарат, однако вместо годичной дисквалификации футболист отделался лишь строгим предупреждением, поскольку была учтена его безупречная прежняя репутация.

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