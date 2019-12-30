Испания

Одноклубник Романа Зозули присоединится к каталонцам.

Нападающий Альбасете Рей Манай близок к переходу в Барселону, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Каталонцы договорились о трансфере албанского форварда и должны подписать его в ближайшее время. В стане "сине-гранатовых" 22-летний игрок будет выступать по второй команде.

Манай перешел в Альбасете прошлым летом из Интера за 2 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 10 поединков в футболке "белых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать нападающего ПСВ Дониэлла Малена.

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