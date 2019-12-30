Испания

Экс-форвард Вильярреала может вернуться в столицу Испании.

Форвард Бэйцзин Гоань Седрик Бакамбу является первой альтернативой Эдинсону Кавани для Атлетико, утверждает Goal. Конголезец является для "матрасников" более предпочтительным вариантом, чем Пако Алькасер из дортмундской Боруссии или Дрис Мертенс из Наполи.

Бакамбу подходит под требования Атлетико: знает Ла Лигу, имеет хорошую статистику и может быть подписан бесплатно. Седрик ушел в Бэйцзин из Вильярреала зимой 2018 года и неплохо проявил себя в Китае, однако может покинуть клуб из-за новых норм, ограничивающих траты китайских клубов.

Что касается Кавани, то у уругвайца остается полгода контракта с ПСЖ. Парижане не горят желанием отпускать Эдинсона. Еще одним препятствием может стать зарплата форварда – в столице Франции он получает 12 млн евро за сезон.