"Матрасники" могут подписать бельгийского форварда.
Дрис Мертенс, Getty Images
30 декабря 2019, 13:33
Нападающий Наполи Дрис Мертенс попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание AS.
Мадридский клуб намерен укрепить состав в зимнее трансферное окно и готов начать переговоры по бельгийцу. "Матрасники" рассматривают игрока партенопейцев в качестве альтернативы Эдинсону Кавани из ПСЖ.
В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 22 поединка в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и четырьмя ассистами.
В подписании Мертенса также заинтересованы Арсенал, Боруссия Д и Бавария.
Ранее сообщалось, что Атлетико может подписать нападающего Седрика Бакамбу.
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