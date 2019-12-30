Испания

"Матрасники" могут подписать бельгийского форварда.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание AS.

Мадридский клуб намерен укрепить состав в зимнее трансферное окно и готов начать переговоры по бельгийцу. "Матрасники" рассматривают игрока партенопейцев в качестве альтернативы Эдинсону Кавани из ПСЖ.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 22 поединка в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и четырьмя ассистами.

В подписании Мертенса также заинтересованы Арсенал, Боруссия Д и Бавария.

Ранее сообщалось, что Атлетико может подписать нападающего Седрика Бакамбу.

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