Спортивный директор Эспаньола Руфете сообщил, что Халк не будет выступать за испанский клуб.

"Халк? Такой игрок, как он, является нереалистичной целью для нашей команды", — приводит слова Руфете Marca

Ранее слухи связывали Халка с переходом в Эспаньол до конца сезона на правах аренды.

Напомним, что в Китае ввели потолок зарплат для иностранцев — до 3 миллионов евро. 

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