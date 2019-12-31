Испания

Форвард Шанхай СИПГ Халк не перейдет в состав Эспаньола этой зимой.

Спортивный директор Эспаньола Руфете сообщил, что Халк не будет выступать за испанский клуб.

"Халк? Такой игрок, как он, является нереалистичной целью для нашей команды", — приводит слова Руфете Marca.

Ранее слухи связывали Халка с переходом в Эспаньол до конца сезона на правах аренды.

Напомним, что в Китае ввели потолок зарплат для иностранцев — до 3 миллионов евро.

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