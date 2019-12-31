Каталонцы связались с Динамо З и перешли в активную стадию переговоров.
ДАНИ ОЛЬМО, ФОТО GETTY IMAGES
31 декабря 2019, 14:24
Барселона направила официальное предложение в Динамо Загреб относительно перехода Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.
Сумма остается неизвестной, но источник утверждает, что хорватский клуб вряд ли сочтет предложение достаточным.
Напомним, что испанец - воспитанник Барселоны. Ольмо в этом сезоне провел 22 матча, забив восемь голов и сделав семь ассистов.
На полузащитника Динамо Загреб также претендует Милан. Другим вариантов для "дьяволов" является Тайсон.