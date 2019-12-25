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Герой полуфинала Лиги чемпионов Дивок Ориги оказался значительно выше Ромелу Лукаку, Сержа Гнабри и Лукаса Моуры.

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало первую часть рейтинга ТОП-100 игроков 2019 года. В него не вошел ни один украинский футболист или представитель чемпионата Украины.

Замкнул сотню Давид Вилья, завершивший карьеру полтора месяца назад. Около него разместили представителей участников клубного чемпионата мира Аль-Садда и Монтеррея.

Ранее подобный рейтинг составили журналисты издания The Guardian. Победителем там стал обладатель Золотого мяча-2019 Лео Месси.

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