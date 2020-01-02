Испания

Немецкий голкипер согласует с каталонцами новый контракт.

Барселона близка к продлению контракта с Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что "сине-гранатовые" согласуют с немецким голкипером сделку сроком на пять лет. Текущий его контракт действителен до лета 2022 года.

27-летний тер Штеген в этом сезоне провел 23 матча в футболке Барселоны, в которых пропустил 24 мяча.

Напомним, что на немецкого вратаря претендуют Бавария, Ювентус и Пари Сен-Жермен.