Испания

Барселона опубликовала информацию о состоянии здоровья двух игроков основного состава.

Ранее сообщалось, что центральный полузащитник Барслеоны Артур Мело, получивший травму в начале декабря, должен восстановиться и вернуться на поле в начале января.

Тем не менее официальный сайт Барселоны называет эти сроки немного больше. Бразилец должен вновь приступить к работе где-то через три недели.

Также Барселона объявила о том, что травму получил основной голкипер команды Марк-Андре Тер Штеген.

Немецкий вратарь повредил сухожилие правого колена. Он приступил к реабилитации после травмы и будет недоступен некоторое время. Точные сроки возвращения игрока будут названы после того, как станет известно насколько быстро он восстанавливается.

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