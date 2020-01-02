Испания

Нападающий Динамо Загреб отметил, что желает сменить клуб ради возможности сыграть на чемпионате Европы.

Футболист национальной сборной Испании намерен вернуться в Барселону, или же перейти в другой клуб из топ-чемпионатов Европы.

"Я рад, что Барселона переосмыслила возможность вернуть меня домой", — рассказал 21-летний в интервью каталонской газете L'Esportiu.

"Моя цель — поехать на чемпионат Европы 2020 года. И мне будет сложно, если в ближайшие шесть месяцев я буду выступать только в чемпионате Хорватии. Я хочу сделать шаг вперед. И не просто чтобы поехать на чемпионат Европы, а также продолжать совершенствоваться"

"Я провел шесть лет в академии Барселоны, они научили меня ценностям на всю жизнь", — добавил Ольмо.

Отметим, что у действующий с Динамо Загреб контракт испанца рассчитан до июня 2021 года.

Тем не менее, в Барселоне заявили, что интересуются игроком, но не оформляли официальное предложение хорватским коллегам, хотя в СМИ заявляли обратное.

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