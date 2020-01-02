Барселона назвала сумму, за которую расстанется с Семеду

Испания

Защитник Барселоны Нельсон Семеду может продолжить карьеру в другом клубе.

Нельсон Семеду может покинуть Барселону, сообщает Diario Sport.

По информации источника, спортивный директор каталонской команды Эрик Абидаль провел встречу с агентом Жорже Мендешем. Они обсуждали потенциальный уход Семеду.

Барселона готова продать португальца за 50 миллионов евро. Кроме того, каталонский клуб не будет искать дорогостоящую замену своему фулбеку.

В текущем сезоне Семеду провел 15 матчей в Примере: на его счету три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Семеду недоволен неопределенностью своего будущего в Барселоне.