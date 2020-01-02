Барселона назвала сумму, за которую расстанется с Семеду

Защитник Барселоны Нельсон Семеду может продолжить карьеру в другом клубе.
Нельсон Семеду, Getty Images
02 января 2020, 20:27
Нельсон Семеду может покинуть Барселону, сообщает Diario Sport.
По информации источника, спортивный директор каталонской команды Эрик Абидаль провел встречу с агентом Жорже Мендешем. Они обсуждали потенциальный уход Семеду.
Барселона готова продать португальца за 50 миллионов евро. Кроме того, каталонский клуб не будет искать дорогостоящую замену своему фулбеку.
В текущем сезоне Семеду провел 15 матчей в Примере: на его счету три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Семеду недоволен неопределенностью своего будущего в Барселоне.
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