Испания

Португальцу не нравится, что переговоры о новом контракте с "сине-гранатовыми" проходят в медленном ключе.

Защитник Барселоны Нельсон Семеду недоволен неопределенностью касательно своего будущего в каталонском клубе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" ведет переговоры с португальцем о продлении контракта, однако они проходят в медленном ключе.

Объясняется это тем, что зарплатный бюджет Барселоны сейчас переполнен, из-за чего увеличить годовой оклад Семеду довольно проблематично.

Примечательно, что данный вопрос не является для футболиста самой большой проблемой. Нельсона больше всего раздражает желание каталонцев продать его этой зимой, не уведомив об этом его самого.

В этом сезоне Нельсон Семеду провел 19 поединков в футболке "сине-гранатовых" и отдал три результативные передачи.

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