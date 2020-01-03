Испания

Главный тренер сборной Сербии рассказал, почему Лука Йович не вызывается в национальную команду.

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился мнением о нападающем мадридского Реала Луке Йовиче, который не лучшим образом проводит текущий сезон.

"Я забочусь о каждом игроке, чтобы получить от них максимальную отдачу. Я никогда никого не списывал со счетов. Один из тех, кто ушел из сборной — это Лука Йович".

"В данном вопросе есть только одна правда. Между мной и Лукой нет никакого конфликта. Проблема Луки Йовича — это Лука Йович".

"Он, как футболист мирового класса, должен убедить всех, включая меня, болельщиков, людей Федерации, СМИ, что он ответственно подходит к делу. Пока он не предпринял никаких шагов в этом направлении".

"В любом случае, двери в сборную Сербии открыты для каждого игрока, включая Луку Йовича. Я выполнял свою работу очень профессионально в течение почти трех десятилетий и никогда намерено не рушил карьеры футболистов".

"Я направил многих игроков на правильный путь, так почему я не могу сделать то же самое с Йовичем?" — приводит слова Тумбаковича Blic Sport.

В текущем сезоне Лука Йович сыграл за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил всего один гол.

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