Испания

У мадридского клуба появится время на подготовку апелляции.

В конце прошлого года (27 декабря) Райо Вальекано был наказан за происшествие на матче против Альбасете, когда их фанаты сорвали матч своими оскорблениями в адрес украинского форварда Романа Зозули.

Тем не менее, апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) принял решение временно приостановить действие наказания, сообщает AS.

Комитет заявил, что Райо имело очень мало времени для подачи апелляции, поскольку следующий домашний матч команда проведет уже завтра.

Напомним, что клуб должен был две домашних встречи сыграть с закрытыми секторами ультрас.

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