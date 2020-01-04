Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В поединке 19-го тура Примеры Севилья сыграла вничью с Атлетиком со счетом 1:1.

Голом в составе Атлетика отличился полузащитник Атлетика Андер Капа на 15-й минуте поединка. Нервионцы сравняли счет в середине второго тайме после автогола защитника "львов" Унаи Нуньеса.



Севилья – Атлетик 1:1

Голы: Нуньес, 60 (автогол) – Капа, 15.

Севилья: Вацлик – Навас, Кунде, Диего Карлос, Каррису (Эскудеро, 46) – Жордан, Фернандо, Банега – Окампос, Мунир (Васкес, 82), Оливер Торрес (де Йонг, 46).

Атлетик: Унаи Симон – Йерай Альварес, Нуньес, Мартинес – Капа, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Берчиче – Кодро (Вильялибре, 70), Уильямс (Унаи Лопес, 73).

Предупреждения: Каррису, Окампос – Капа, Унаи Лопес, Нуньес, Мартинес.

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