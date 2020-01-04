Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
СЕВИЛЬЯ - АТЛЕТИК, SEVILLA FÚTBOL CLUB
04 января 2020, 14:56
В поединке 19-го тура Примеры Севилья сыграла вничью с Атлетиком со счетом 1:1.
Голом в составе Атлетика отличился полузащитник Атлетика Андер Капа на 15-й минуте поединка. Нервионцы сравняли счет в середине второго тайме после автогола защитника "львов" Унаи Нуньеса.
Севилья – Атлетик 1:1
Голы: Нуньес, 60 (автогол) – Капа, 15.
Севилья: Вацлик – Навас, Кунде, Диего Карлос, Каррису (Эскудеро, 46) – Жордан, Фернандо, Банега – Окампос, Мунир (Васкес, 82), Оливер Торрес (де Йонг, 46).
Атлетик: Унаи Симон – Йерай Альварес, Нуньес, Мартинес – Капа, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Берчиче – Кодро (Вильялибре, 70), Уильямс (Унаи Лопес, 73).
Предупреждения: Каррису, Окампос – Капа, Унаи Лопес, Нуньес, Мартинес.
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