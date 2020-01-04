Испания

Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота противника три безответных мяча.

Реал возвращался к футбольным баталиям после небольшого перерыв дерби против Хетафе. Зинедин Зидан испытывал некоторые кадровые проблемы, а потому в старте вышел Милитан, Менди и Иско. Хетафе с первых минут завладел игровой инициативой, хоть и не сильно торопился форсировать развитие событий.

Реалу же приходилось обороняться большими силами и надеяться на разящие контрвыпады, которые, стоит сказать, выходили редко. Первый стоящий момент возник в середине тайма, когда Амрабарри пробивал из-за пределов штрафной, но Тибо Куртуа грамотно выбрал позицию и с ударом противника справился.

Подопечные Зинедина Зидана совершили лишь несколько обдуманных атак и одна из них завершилась голом — Менди навесил с фланга, а Вваран в борьбе с Сорией протолкнул мяч в ворота. Гол, кстати, записали на счет испанского голкипера. Хозяева могли сравнять счет до перерыва, но Куртуа парировал удар Кабреры в упор.

Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Реала в счете, а начало второй половины игры осталось за Хетафе. Хозяева имели два опасных момента, но оба проходили при положении "вне игры". Команда Зидана, в свою очередь, заработали штрафной на правом фланге, а Кроос навесил точно на голову Варана, который не оставил шансов Сории.

Арбитры долго просматривали эпизод на наличие офсайда, но все-таки засчитали взятие ворот. Хетафе, стоит сказать, не отчаялся и вновь пошел в атаку большими силами, но снова чего-то им не хватало в атаке. Отдельно, конечно, стоит выделить Тибо Куртуа, который частенько выручал Реал.

Гости, кстати, тоже имели моменты, чтобы увеличить преимущество, но Бэйл и Винисиус не смогли выиграть у Сории свидания под углом. Тем не менее, своего Реал все-таки добился. Уже в компенсированная время гости провели роскошный контрвыпад, в завершающей стадии которого Вальверде выкатил мяч на пустые ворота для Модрича, а тому было трудно не попасть. Финальный свисток зафиксировал разгром Хетафе.

Хетафе — Реал 0:3

Голы: Сория, 34 (в свои ворота), Варан, 53, Модрич, 90+6

Хетафе: Сория – Суарес, Кабрера, Даконам, Ньом (Ндиайе, 81) – Фажр (Молина, 60), Максимович, Арамбарри, Кукурелья – Мата (Портильо, 80), Анхель

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос (Вальверде, 71), Каземиро, Модрич – Иско (Винисиус, 71), Бэйл — Бензема (Йович, 81)

Предупреждения: Ньом, Суарес, Портильо — Йович, Менди