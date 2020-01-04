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НЕЛЬСОН СЕМЕДУ, ФОТО GETTY IMAGES
04 января 2020, 21:05
Барселона сыграет против Эспаньола после небольшого перерыва. У гостей с первых минут справа в защите выйдет Серхи Роберто, а не Семеду.
Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес, Эспиноза, Налдо, Вила – В. Гомес, Дардер, Давид Лопес, Рока Варгас – Мелендо, Кальери
Запасные: Педроса, Лопес, Кампусано, Прието, Варгас, Иттураспе, Ву Лей
Барселона: Нето – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич – Месси, Суарес, Гризманн
Запасные: Видаль, Фати, Умтити, Перес, Пенья, Фирпо, Семеду
Начало матча запланировано на 22:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.