Испания

Голкипер Атлетико высказался о победе над Леванте.

В поединке 19-го тура испанской Ла Лиги Атлетико справился с Леванте благодаря голам Корреа и Фелипе (2:1).

На последних минутах матча полузащитник гостей Энис Барди мог сравнять счет по навеса, но вратарь "матрасников" Ян Облак совершил невероятный сейв.

"Мы провели довольно хороший матч, но не смогли забить третий гол. Все могло измениться, но, к счастью, мы не пропустили от Леванте в конце матча".

"Конечно, мы хотим делать результат раньше, но порой это не получается. Смог вытащить тот мяч чисто рефлекторно, и, к счастью, у меня это получилось", — приводит слова Облака AS.

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