Испания

Вашему вниманию видео лучших моментов матча чемпионата Испании.

В поединке 19-го тура испанской Ла Лиги Атлетико справился с Леванте благодаря голам Корреа и Фелипе (2:1).

Данная победа далась "матрасникам" непросто, поскольку в концовке встречи гости могли сравнять счет, но Ян Облак не позволил сопернику во второй раз поразить его ворота.

Атлетико — Леванте 2:1

Голы: Корреа, 13, Фелипе, 18 — Рохер, 16.

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди (Витоло, 63) — Корреа, Эррера, Партей, Сауль — Мората, Фелиш (Валера, 87).

Леванте: Фернандес — Коке, Кабако, Постиго, Тоньо — Рочина (Эрнани, 72), Кампанья, Радоя (Вукчевич, 85), Барди — Майораль (Моралес, 46), Рохер.

Предупреждения: Партей — Рочина, Кабако, Вукчевич.