Испания

Хавбек Сосьедада получил награду за успешные выступления.

Полузащитник Реал Сосьедада Мартин Эдегор стал лучшим игроком Норвегии в минувшем году, информирует Eurosport.

Атакующий хавбек победил в голосовании за награду, обойдя новичка Боруссии Д Эрлинга Холанда, полузащитника Генка Сандера Берге и нападающего Борнмута Джошуа Кинга.

Эдегор присоединился к Сосьедаду прошлым летом из мадридского Реала. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 14 поединков в футболке "королевских", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид планирует вернуть Эдегора следующим летом.

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