Испания

Главный тренер "сине-гранатовых" прокомментировал ничью с Эспаньолом.

Барселона в 19-м туре Ла Лиги уступала Эспаньолу по итогам первого тайма, затем вырвалась вперед – 2:1, но после удаления Френки Де Йонга все-таки пропустила второй гол на 88-й минуте. Матч закончился со счетом 2:2.

"Барселоне навредила красная карточка Де Йонга", — цитирует Эрнесто Вальверде Marca.

"У нас было три шанса убить игру, но все закончилось тем, что Эспаньол использовал свой единственный момент и вырвал ничью".

"Мы более-менее контролировали игру, чувствовали себя хорошо, когда отыгрались и собирались забить еще. Эспаньол пошел вперед, и мы получили больше пространства. Это было нам на руку. Но у Эспаньола должен был появиться шанс, он появился, и "попугаи" им воспользовались".

После 19 туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал по дополнительным показателям. Следующий матч каталонцы проведут против Атлетико девятого января в полуфинале Суперкубка Испании.