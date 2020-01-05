Гол Монторо остался единственным во встрече.
Анхель Монторо, Getty Images
05 января 2020, 14:57
Гранаде хватило одного-единственного гола Анхеля Монторо на 24-й минуте, чтобы выиграть у Мальорки – 1:0. В роли ассистента выступил многопытный Роберто Солдадо.
Гранада – Мальорка 1:0
Гол: Монторо, 24.
Гранада: Руи Силва – Виктор Диас, Домингуш, Карлос Санчес, Нева – Этеки, Монторо (Азиз, 45+2) – Пуэртас (Фулькье, 59), Карлос Фернандес, Мачис (Вадильо, 84) – Солдадо.
Мальорка: Рейна – Вальент, Седлар (Агбеньену, 62), Раильо – Гамес, Сенье (Пратс, 74), Севилья (Фебас, 62), Лаго – Кубо, Дани Родригес – Эрнандес.
Предупреждения: Монторо, Виктор Диас, Этеки, Солдадо, Азиз — Раильо.