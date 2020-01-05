Испания

Каталонцы не рискнули сделать ставку на неопытного норвежца.

Барселона зимой 2019 года могла подписать Эрлинга Холанда, однако посчитала его еще неготовым к выступлениям в Ла Лиге, утверждает AS. Вместо него каталонцы арендовали у Сассуоло Кевина-Принса Боатенга.

Опытный Боатенг, которого изначально приглашали на роль дублера Луиса Суареса, играл за Барселону мало и спустя полгода покинул клуб.

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Что касается Холанда, то он летом перешел из Молде в РБ Зальцбург и за полсезона заявил о себе всей Европе, забив 28 голов (из них восемь – в ЛЧ) и сделав 7 ассистов в 22 матчах. После этого Эрлинг перешел в Боруссию Дортмунд за 45 млн евро.