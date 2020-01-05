В поединке 19-го тура испанской Ла Лиги Алавес на своем поле принимал Реал Бетис.

Команды не смогли выявить сильнейшего по итогам двух таймов, сыграв вничью со счетом 1:1

Смотрите видео голов и обзор матча:

 

Алавес – Бетис 1:1
Голы: Видаль, 14 – Эмерсон, 55

Алавес: Пачеко – Наварро (Агиррегарибия, 69), Лагуардия, Эли, Дуарте – Видаль (Понс, 81), М. Гарсия, Вакасо (Берк, 85), Риоха – Хоселу, Перес

Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Феддал, Морено – Бартра – Фекир (Алена, 81), Каналес, Гуардадо, Хоакин (Лайнес, 73) – Иглесиас  (Лорен, 84)

Предупреждения: Хоселу, Вакасо, Дуарте, М. Гарсия, Наварро, Риоха, Агиррегарибия – Фекир, Каналес, Бартра

Удаление: Феддал, 78. 