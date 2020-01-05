Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Алавес — Бетис, twitter.com/RealBetis
05 января 2020, 21:59
В поединке 19-го тура испанской Ла Лиги Алавес на своем поле принимал Реал Бетис.
Команды не смогли выявить сильнейшего по итогам двух таймов, сыграв вничью со счетом 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Алавес – Бетис 1:1
Голы: Видаль, 14 – Эмерсон, 55
Алавес: Пачеко – Наварро (Агиррегарибия, 69), Лагуардия, Эли, Дуарте – Видаль (Понс, 81), М. Гарсия, Вакасо (Берк, 85), Риоха – Хоселу, Перес
Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Феддал, Морено – Бартра – Фекир (Алена, 81), Каналес, Гуардадо, Хоакин (Лайнес, 73) – Иглесиас (Лорен, 84)
Предупреждения: Хоселу, Вакасо, Дуарте, М. Гарсия, Наварро, Риоха, Агиррегарибия – Фекир, Каналес, Бартра
Удаление: Феддал, 78.