Испания

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании между Сельтой и Осасуной.

На 75-й минуте матча Сельте удалось выйти вперед, однако радость хозяев продлилась недолго: уже спустя восемь минут гости отыгрались, а игра так и завершилась вничью – 1:1.

Сельта – Осасуна 1:1

Голы: Мина, 75 – Авила, 83

Сельта: Бланко – Кевин, Айду, Костас, Оласа – Рафинья (Мендес, 88), Йокушлу, Бельтран – Мина (Фернандес, 88), Аспас, Систо (Эрнандес Гарсия, 70)

Осасуна: Эррера – Монкайола, Аридан, Д. Гарсия, Эступинан – Ойер (Перес, 81), Брашанац – Торрес (Вильяр, 81), Адриан (Ибаньес, 73), Р. Гарсия – Авила

Предупреждения: Кевин, Бельтран, Рафинья – Эступинан, Брашанац, Ойер.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.