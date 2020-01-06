Испания

Полузащитник Дани Ольмо может продолжить карьеру в составе каталонской команды.

Барселона проявляет серьезный интерес к Дани Ольмо, сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонский клуб уверен в подписании 21-летнего футболиста. Барселона считает, что 30 миллионов евро будет достаточно, чтобы убедить Динамо Загреб отпустить своего футболиста.

Тем не менее, хорватский клуб хочет выручить 40 миллионов евро и не намерен снижать свои требования, на фоне интереса к испанцу со стороны Манчестер Юнайтед и Челси.

Ранее Ольмо заявил, что намерен сделать следующий шаг, чтобы продолжать прогрессировать.

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