Испания

Бразилец утверждал, что он устал, хотя сыграл около 20 минут.

Вингер Реала Винисиус Жуниор в этом сезоне еще не провел ни одного полного матча за первую команду мадридцев. После игры с Хетафе бразилец мог усугубить свое положение – он отказался от тренировки с резервными футболистами, сообщает Marca.

После матча Винисиусу, который вышел на поле на 71-й минуте, сказали выполнять беговые упражнения с теми, кто не играл. Бразилец после пары пробежек отказался продолжать, сославшись на усталость.

В первой части сезона Винисиус наиграл около 600 минут за "королевский клуб".

Реал после 19 туров Ла Лиги занимает вторую строчку с 40 очками, уступая Барселоне по дополнительным показателям.

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