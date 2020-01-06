Испания

"Сливочные" собираются отправить украинского голкипера в другой клуб.

Реал контактировал с Вальядолидом относительно возвращения Андрея Лунина из аренды уже в январе, сообщает Marca.

Мадридцы хотят найти для украинского голкипера клуб, где он будет больше играть, однако отдать футболиста в аренду второй раз за сезон довольно проблематично — делом займется Федерация футбола Испании.

Реал теперь намного тщательнее подойдет к выбору клуба для Андрея Лунина. Мадридцы хотят, чтобы украинец получал постоянную игровую практику и не собираются повторять былые ошибки.

Напомним, что в подписании Андрея Лунина выразил заинтересованность Овьедо, который выступает в Сегунде.

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