Испания

Украинец сыграл минимум матчей, но успел отметиться.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вошел в список вратарей, которые совершили самые красивые сэйвы в матчах чемпионата Испании в 2019 году.

Выступая в составе Леганеса, Лунин в рамках поединка против мадридского Атлетико отметился шикарным спасением после удара со штрафного. Этот сэйв был помещен Ла Лигой на шестое место в десятке лучших.

Первое место занял Роберто Сантамария из Жироны, а два других на пьедестале достались Яну Облаку из Атлетико.

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