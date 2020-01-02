Украинец сыграл минимум матчей, но успел отметиться.
Ла Лига
02 января 2020, 14:12
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вошел в список вратарей, которые совершили самые красивые сэйвы в матчах чемпионата Испании в 2019 году.
Выступая в составе Леганеса, Лунин в рамках поединка против мадридского Атлетико отметился шикарным спасением после удара со штрафного. Этот сэйв был помещен Ла Лигой на шестое место в десятке лучших.
Первое место занял Роберто Сантамария из Жироны, а два других на пьедестале достались Яну Облаку из Атлетико.
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