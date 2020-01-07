Испания

Украинец оказался в символической сборной главных неудачников испанского чемпионата.

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин попал в символическую сборную главных разочарований по итогам первого круга Примеры.

Украинский голкипер присоединился к "фиолетово-белым" минувшим летом на правах аренды, но не сумел закрепиться в составе команды. В текущем сезоне 20-летний страж ворот принял участие лишь в одном кубковом поединке.

Символическая сборная разочарований от Marca выглядит следующим образом:

Андрей Лунин (Вальядолид) – Фернандо Калеро (Эспаньол), Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба – Барселона) – Жоау Фелиш, Маркос Льоренте (оба – Атлетико), Денис Суарес (Сельта), Рони Лопеш (Севилья) – Борха Иглесиас, Люк де Йонг (оба – Севилья), Лука Йович (Реал Мадрид).

Ранее сообщалось, что Реал связался с Вальядолидом, чтобы вернуть Лунина из аренды.

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