Украинец оказался в символической сборной главных неудачников испанского чемпионата.
АНДРЕЙ ЛУНИН, ФК ВАЛЬЯДОЛИД
07 января 2020, 13:23
Голкипер Вальядолида Андрей Лунин попал в символическую сборную главных разочарований по итогам первого круга Примеры.
Украинский голкипер присоединился к "фиолетово-белым" минувшим летом на правах аренды, но не сумел закрепиться в составе команды. В текущем сезоне 20-летний страж ворот принял участие лишь в одном кубковом поединке.
Символическая сборная разочарований от Marca выглядит следующим образом:
Андрей Лунин (Вальядолид) – Фернандо Калеро (Эспаньол), Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба – Барселона) – Жоау Фелиш, Маркос Льоренте (оба – Атлетико), Денис Суарес (Сельта), Рони Лопеш (Севилья) – Борха Иглесиас, Люк де Йонг (оба – Севилья), Лука Йович (Реал Мадрид).
Ранее сообщалось, что Реал связался с Вальядолидом, чтобы вернуть Лунина из аренды.
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